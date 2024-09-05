В Ростовской области на торги выставили семь правительственных авто

Фото: ростов.ру

В Ростовской области на аукционе продадут семь правительственных авто. Четыре из них принадлежат марке «Шевроле Нива» 2008 года производства. Другие три машины марки «Хендай Соната» 2007, 2008, 2009 годов выпуска.Стоимость каждого отдельного авто минимальна. Вероятно, транспорт даже будет не на ходу. Торги начнутся со следующих цен: «Шевроле Нива» 2008 года будет стоить от 110 до 127 тысяч рублей, цена на «Хендай Сонату» 2007 и 2008 года начнется от 154 тысяч рублей, а на машину 2009 года — от 233 тысяч рублей.Для участия в аукционе претендентам нужно внести залог в размере 10% и подать заявки до 27 сентября. Торги пройдут 2 октября в 11:00.