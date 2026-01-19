Фото: Дондей

В Шахтах после коммунальной аварии на улице города появился ледяной арт-объект. 18 января местные жители поделились яркими фотографиями в соцсетях.Горожане рассказали, что порыв трубы случился на улице Текстильной. Вода залила все ближайшие растения, которые затем замерзли, превратившись в ледяные скульптуры.Жителям Волгодонска также посчастливилось увидеть подобные инсталляции. На Жуковском шоссе из-под земли забил коммунальный фонтан. Из-за сильных морозов, достигающих -10...-15 градусов, растения изменили свою форму.Местные жители специально приезжают сюда, чтобы запечатлеть это необычное явление на фотографиях и сделать снимки на память.