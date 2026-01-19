Ростовский психолог рассказала, почему женщинам полезно сплетничать
Знали ли вы, что небольшие разговоры о чужих историях могут снизить уровень стресса почти мгновенно? А ещё сплетни помогают легче вписаться в новый коллектив. Психолог Елена Стрельбицкая из Ростова рассказала изданию Donday о пользе таких бесед.
Многие считают сплетни плохим качеством. Однако не все разговоры на эту тему обязательно вредны. Обсуждение чужих ситуаций иногда служит своеобразным «выпускным клапаном», человек временно отвлекается от собственных проблем и получает эмоциональную разрядку.
Елена рассказала, что во время сплетен, растет уровень окситоцина — гормона, помогающего снизить стресс, снизить кровяное давление.
К тому же сплетни могут быть полезным способом завести друзей. Обсуждение создаёт ощущение взаимопонимания и принадлежности. Когда собеседник понимает тему разговора, он может поддержать и начать диалог.
По словам психолога, ощущение причастности снимает напряжение, тревогу и негативные эмоции. Такой формат общения часто имеет терапевтический эффект. Через разговор человек проживает чувства и эмоции, которые когда-то подавлял.
– Сплетни — это про доверие. Когда мы делимся информацией, мы доверяем близким людям, и наши чувства разделяются. А это важная часть коммуникации, — подчёркнула Елена Стрельбицкая.
Стрельбицкая признаёт, что сама часто сплетничает, хотя называет это иначе.
– Когда встречаюсь с подругами, у меня появляется потребность обсудить кого-то и рассказать историю. Но мы не называем это сплетнями, а анализом ситуаций, — поделилась психолог.
В итоге сплетни можно рассматривать как зеркало общества. В них отражаются наши страхи, ожидания и представления о «правильном». И если научиться слушать не только чужие истории, но и свои реакции на них, можно узнать о себе гораздо больше, чем кажется.