Ростовский психолог рассказала, почему женщинам полезно сплетничать

Фото: нейросеть

Знали ли вы, что небольшие разговоры о чужих историях могут снизить уровень стресса почти мгновенно? А ещё сплетни помогают легче вписаться в новый коллектив. Психолог Елена Стрельбицкая из Ростова рассказала изданию Donday о пользе таких бесед.Многие считают сплетни плохим качеством. Однако не все разговоры на эту тему обязательно вредны. Обсуждение чужих ситуаций иногда служит своеобразным «выпускным клапаном», человек временно отвлекается от собственных проблем и получает эмоциональную разрядку.Елена рассказала, что во время сплетен, растет уровень окситоцина — гормона, помогающего снизить стресс, снизить кровяное давление.К тому же сплетни могут быть полезным способом завести друзей. Обсуждение создаёт ощущение взаимопонимания и принадлежности. Когда собеседник понимает тему разговора, он может поддержать и начать диалог.По словам психолога, ощущение причастности снимает напряжение, тревогу и негативные эмоции. Такой формат общения часто имеет терапевтический эффект. Через разговор человек проживает чувства и эмоции, которые когда-то подавлял.– Сплетни — это про доверие. Когда мы делимся информацией, мы доверяем близким людям, и наши чувства разделяются. А это важная часть коммуникации, — подчёркнула Елена Стрельбицкая.Стрельбицкая признаёт, что сама часто сплетничает, хотя называет это иначе.– Когда встречаюсь с подругами, у меня появляется потребность обсудить кого-то и рассказать историю. Но мы не называем это сплетнями, а анализом ситуаций, — поделилась психолог.В итоге сплетни можно рассматривать как зеркало общества. В них отражаются наши страхи, ожидания и представления о «правильном». И если научиться слушать не только чужие истории, но и свои реакции на них, можно узнать о себе гораздо больше, чем кажется.