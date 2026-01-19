Ростовчанин угнал автомобиль, который ему оставили на ремонт

фото: МВД по Ростовской области

В Ростове мужчина угнал автомобиль, который ему оставили на ремонт. Об этом в полиции рассказала местная жительница.Как выяснилось, она оставила машину на техосмотр. Горе-механик решил прокатиться на ней. Инцидент закончился ДТП. Когда на место приехали правоохранители, он отказался проходить медосвидетельствование. Позже выяснилось, что у него и прав нет, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.На мужчину составили несколько административных протоколов за вождение без прав и отказ от освидетельствования. Так же возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.