Звезды из Ростовской области присоединились к челленджу «Мой 2016»

Фото: соцсети

В соцсетях набирает обороты тренд «Мой 2016». Люди вспоминают, что происходило десять лет назад. Теперь 2026 год окрестили новым 2016-м. В сети снова становятся популярными фильтры и тренды десятилетней давности. Донские звезды тоже решили поделиться своими снимками 2016 года.Полина ДиброваЗвездная модель и многодетная мама разместила пост с подписью: «Роковой 2016-й, зачатки женского клуба, иное тело, другой круг интересов и людей. Именно в 2016-м было принято много решений, которые стали опорой для будущего. Год — трамплин». В карусели были фото с тремя маленькими сыновьями и бывшим мужем – ведущим Дмитрием Дибровым.Виктория ЛопыреваМодель выложила кадры из 2016 года, где она в окружении Николая Баскова, Эмили Ратаковски и других звезд. В посте Виктория отметила, что именно в 2016-м она стала послом FIFA и поступила во ВШЭ. Модель отметила, что спустя десять лет ее жизнь стала лучше. Она может работать на международном уровне, выбирать проекты, а не расписание съемок.Рома ЗверьЛидер группы «Звери» тоже принял участие в тренде и опубликовал пост с фотографиями десятилетней давности. На снимках певец позировал вместе с супругой Мариной Королевой и детьми. Подпись к снимку проста: «2016».Татьяна КотоваМодель и певица тоже подтянулась к тренду. Поклонники увидели не только кадры ее выступлений в «ВИА Гре», но и провокационные снимки из журнала Maxim. 2016 год Татьяна Котова назвала трансформационным.Ирина БезруковаЗнаменитая актриса разместила в соцсетях фотографии из 2016 года. На кадрах Ирина вместе с друзьями. В подписи к публикации Ирина также признала, что 2026-й — это новый 2016 год.