Крещенские морозы заставили жителей Волгодонска отказаться от идеи окунуться в купель

Несмотря на трескучие крещенские морозы, обрушившиеся на Ростовскую область, тысячи православных верующих отметили Крещение Господне традиционными купаниями в ледяной воде. В храмах прошли праздничные службы и освящение воды.

В этот день в регионе установилась по-настоящему зимняя погода – в отдельных районах столбик термометра опустился до -17 градусов, а сильный ветер усиливал ощущение холода.

Несмотря на это, самые смелые жители Ростовской области не изменили традиции и окунулись в специально подготовленные купели. Однако, по данным очевидцев, не везде желающих искупаться оказалось много.

В Волгодонске, где купель традиционно организуется в порту на берегу Цимлянского водохранилища, с вечера 18 января дежурили спасатели, медики и сотрудники полиции, обеспечивая безопасность участников обряда.

Несмотря на предпринятые меры, окунуться в ледяную воду решились немногие, что может быть связано с экстремально низкими температурами и тем, что праздник выпал на будний день. Однако у работающих горожан еще будет возможность совершить омовение – купель будет открыта до полуночи 20 января.
Фото: Donday
