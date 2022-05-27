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Случаи заболевания коронавирусом выявили в 28 муниципалитетах Ростовской области

Случаи заболевания коронавирусом выявили в 28 муниципалитетах Ростовской области
В 28 городах и районах Ростовской области за сутки выявили случаи заражения коронавирусом. По данным на 30 мая, диагноз подтвердился у 102 человек. Большинство из них (26 человек) - жители донской столицы. Еще восемь заболевших - из Батайска и по семь - из Гуково и Егорлыкского района.

В числе новых инфицированных оказались шесть человек из Азова, по пять - из Аксайского, Азовского районов и Новошахтинска, по четыре - из Кагальницкого и Зерноградского.

На территории Таганрога и Каменска-Шахтинского положительные результаты ПЦР-тестов получили по три человека. В Миллеровском, Мартыновском, Сальском районах и Шахтах - по два.

По одному инфицированному выявили в Родионово-Несветайском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Тацинском, Волгодонском, Каменском, Песчанокопском и Октябрьском районах. Аналогичная ситуация - в Неклиновском, Целинском, Константиновском и городе Донецке.
Фото: Rostov.ru.
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