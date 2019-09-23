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Следы необычного погребального обряда обнаружили археологи в Ростовской области

Следы необычного погребального обряда обнаружили археологи в Ростовской области
Археологи Азовского музея-заповедника приступили к исследованию захоронения, расположенного в западной части средневекового города. Специалисты рассчитывали найти здесь погребение, выявленное несколько лет назад на пересечении улиц Урицкого и Мирошниченко.

Ожидания сотрудников музея оправдались, и они обнаружили несколько скелетов средневековых жителей. Больше всего археологов заинтересовало большое количество каменных блоков в погребении.

- Мы исследовали порядка 2 000 погребений и на такой погребальный обряд раньше не натыкались, - сообщил завотделом археологии Андрей Масловский. - В Азаке дела с камнем обстояли плохо, его привозили за несколько десятков километров. Остаётся загадкой, почему на могилу небогатого человека принесли столько каменных блоков.

Они были привезены с какой-то стройки. Это видно по тому, что на внешней стороне валунов прослеживаются следы шлифовки.

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