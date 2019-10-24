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В центре Азова нашли подземный семейный склеп

В центре Азова нашли подземный семейный склеп
В Азове археологи обнаружили в центре города древний подземный склеп. О находке рассказали в Азовском музее-заповеднике 25 октября.

Усыпальницу нашли во время прокладки водопроводной траншеи на Петровском бульваре. Экскаватор ковшом разрушил восточную стенку склепа, обнажив покоившиеся там останки. Приступая к исследованию, учёные точно предполагали, что увидят там. Аналогичный склеп археологи уже находили здесь неподалёку. Однако захоронение оказалось не похожим на предыдущее.
- В западной стенке был лаз, который вёл в подземный склеп, через него могли совершаться подзахоронения, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея Андрей Масловский.



В семейной усыпальнице археологи ожидали найти останки порядка 10 захоронений, но их оказалось всего два. При этом костяки были ритуально разрушены.
- Может быть, какой-то совсем глупый грабитель пытался здесь что-нибудь найти. Но любой горожанин знал, что в таких склепах никакого золота нет, - добавил археолог. Почему здесь только два захоронения, а не 10, и почему они разрушены, скорее всего, для нас останется загадкой. Возможно, склеп не был использован до конца, или же похороненных здесь людей считали какими-нибудь опасными колдунами и пытались нейтрализовать их способности.

Любопытной деталью погребального обряда является находка двух медных монет. Если в склепе орудовали воры, то почему они их не забрали? У учёных есть своя версия на этот счёт. По словам Андрея Масловского, монетки могли подбросить те люди, которые вскрыли могилу с какой-то обрядовой целью.



Оба исследованных склепа были сооружены на месте заброшенного жилого квартала 14-го века.

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