Тысячи ростовчан останутся без света в начале недели



В Ростове-на-Дону тысячи горожан останутся без света в начале недели. График отключений опубликовало «Донэнерго».



В понедельник, 16 марта, с 10:00 до 14:00 обесточат дома на улице Волкова 6, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2. В этот же день с 9:00 до 17:00 свет отключат по следующим адресам:



– ул. Лисичанская, 2-14, 7-19;

– ул. Ногинская, 1-25, 2-32;

– ул. Куприна 1-37, 2-40;

– ул. Фадеев, 1-39, 2-36;

– ул. Писемского, 1-29, 2-38;

– ул. Стальского, 1-41;

– ул. Лескова, 11-31, 18-32;

– ул. Гомельская, 1-19, 2-18;

– ул. Алма-Атинская, 33-59, 44-98

– ул. 40-я линия, 32-64, 5-31;

– ул. Школьная, 30-58, 31-41;

– ул. Черевичкина, 52-62;

– ул. Рябышева, 58-66, 79-93

– ул. Доброхимовская, 13-75, 20-72;

– ул. 1-я Краснодарская, 1-27, 34-52;

– ул. 2-я Краснодарская, 22-28, 67-89;

– ул. 1-я Круговая, 13-31, 14-32;

– ул. 2-я Круговая, 17-25, 22-26;

– ул. Парижской Коммуны, 25-47, 34А, 38-54

– пер. Анапский, 1-5, 2-8;

– пер. Батайский, 1-17, 2-22;



С 9:00 до 15:00 электричества не будет на улице Большой Садовой, 95-101 и на улице Суворова, 38-40, а с 9:00 до 16:00 дома по адресам:



– пер. Карьерный, 2-12;

– ул. Рыльского, 3-7, 2-24;

– ул. Горсоветская ,40-68, 57-79;

– просп. Богатяновский Спуск, 27;

– ул. Социалистическая, 154;

– ул. Социалистическая, 145, 154, 160;

– просп. Буденновский, 46;



Также в понедельник с 13:00 до 16:00 света не будет на улице Нансена 101 (АЗС), 103/, Шеболдаева, 26 (гаражи) и по следующим адресам:



– ул. Королева, 24, 24/1, 24А, 26, 26/1, 28, 30А, 30Д, 30Б;

– ул. Ленинаканская, 21-47А, 20-44;

– ул. Вологодская, 2-20;

– ул. Амиряна;

– ул. Патканяна;

– ул. Севанская;

– пер. Дубовский



Во вторник, 17 марта, электроэнергии с 9:00 до 17:00 не будет по адресам:



– ул. 20-я линия, 47-67;

– ул. 22-я линия, 46-66, 47-75;

– ул. 24-я линия, 26-50;

– ул. Лекальная, 9-27;

– ул. 1-я Круговая, 1-9, 2-12;

– ул. 2-я Круговая, 4-14, 18, 1-17;

– ул. 3-я Круговая, 3, 6;

– ул. Парижской Коммуны, 49-51, 60-62;

– ул. Плеханова, 23-87, 70-126, 110/5;

– просп. Стачки, 79-153

– ул. Двинская, 24/1;

– ул. Абаканская, 20, 22, 24, 24/1;

– ул. 26 июня 20 «Б»;

– поселок Верхнетемерницкий;

– ул. Обсерваторная;

– пер. Дивный;

– пер. Ясный;

– ул. Тенистая;

– ул. Венеры 34;



С 9:00 до 16:00:



– ул. Муравьёва 79-89, 56-78;

– ул. Волгоградская 51-69, 54-74;

– ул. Возрождения 25-87, 26-80;

– ул. Правды 1-57, 2-60;

– ул. Турксибская 10-20, 13-37;

– ул. 12-февраля 10-26;

– ул. Самойловская 11-13

– ВЛ-по садам РСМ-4, РСМ-5;

– ул. Песенная 1/17



В этот же день с 10:00 до 13:00 обесточат дома на улице Добровольского 40, 40/1, 42, 46 и Орбитальной, 20, 22/1, 3Е, а с 10:00 до 14:00 на улице Пацаева 1, 3, 5, 6/1, 8 и Борко, 3, 3/1, 3/2.



В среду, 18 марта, электричество на период с 9:00 до 17:00 отключат по адресам:



– пер. Анапский, 1-5, 2-8;

– пер. Батайский, 1-17, 2-22;

– ул. Доброхимовская,13-75, 20-72;

– ул. 1-я Краснодарская, 1-27, 34-52;

– ул. 2-я Краснодарская, 22-28, 67-89;

– ул. 1-я Круговая, 13-31, 14-32; у

– ул. 2-я Круговая, 17-25, 22-26;

– ул. Парижской Коммуны, 25-47, 34А, 38-54

– ул. Киргизская, 19-39;

– пер. Игарский, 1-27, 2-34;

– пер. Днепровский, 1-31, 2-34;

– ул. Казахская, 2-18

– ул. Испытательная;

– ул. Шеболдаева, 59-91, 32-46;

– ул. Тираспольская;

– пер. Тихвинский



С 9:00 до 16:00:



– ВЛ-по садам РСМ-4, РСМ-5;

– ул. Песенная, 1/17;

– ул. Казахская, 76-82, 82/1, 109-149;

– пер. Обский, 1-3, 7/2, 2-4;

– ул. Цветочная 2-34, 1-21;

– пер. Мариупольский, 1-13, 2-10;

– просп. Буденновский, 46;



С 10:00 до 12:00:



– ул. Красноармейская, 121-155;

– ул. Города Волос, 70-130, 97-147;

– ул. Тельмана, 102-150, 151-177;

– ул. Журавлева, 128-148, 125-141;

– ул. Лермонтовская, 199-225, 140-172;

– пер. Крепостной, 113-131



Также в этот день с 10:00 до 14:00 электроэнергии не будет на улице Мечникова, 140, Козлова, 76 и на переулке Соборном, 81, 94Б.