ВККС рассмотрит вопрос об аресте бывшего председателя Ленинского суда в Ростове

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Глава СК РФ направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) о даче согласия на арест экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина. ВККС примет решение по этому вопросу на заседании 16 сентября.Алексея Куделина подозревают в получении взятки. По версии следствия, он может быть причастен к коррупционным преступлениям, которые вменяют бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золоторевой и ее заместителю Татьяне Юровой.Напомним, что Куделин возглавлял Ленинский районный суд Ростова около пяти лет. Ранее он председательствовал в Первомайском районном суде города и Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области.