Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

ВККС рассмотрит вопрос об аресте бывшего председателя Ленинского суда в Ростове

ВККС рассмотрит вопрос об аресте бывшего председателя Ленинского суда в Ростове
Глава СК РФ направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) о даче согласия на арест экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина. ВККС примет решение по этому вопросу на заседании 16 сентября.

Алексея Куделина подозревают в получении взятки. По версии следствия, он может быть причастен к коррупционным преступлениям, которые вменяют бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золоторевой и ее заместителю Татьяне Юровой.

Напомним, что Куделин возглавлял Ленинский районный суд Ростова около пяти лет. Ранее он председательствовал в Первомайском районном суде города и Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.