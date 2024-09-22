Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

ВККС разрешила возбудить уголовные дела на бывшего шахтинского судью

ВККС разрешила возбудить уголовные дела на бывшего шахтинского судью
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила представления Следственного комитета о возбуждении уголовных дел по трем статьям в отношении бывшего судьи Шахтинского городского суда Сергея Шама.

Как сообщается на сайте ВККС, Сергей Шам подозревается в десяти случаях вынесения заведомо ложных приговоров и решений, а также в пятнадцати случаях служебного подлога и пятнадцати эпизодах мошенничества при получении выплат или покушения на мошенничество. По версии следствия, он действовал в составе организованной группы.

Сергей Шам начал свою карьеру в качестве судьи в Шахтинском городском суде в 2012 году. В 2022 году он покинул свой пост по собственному желанию.
Фото: Donday.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.