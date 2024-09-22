ВККС разрешила возбудить уголовные дела на бывшего шахтинского судью

Фото: Donday.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила представления Следственного комитета о возбуждении уголовных дел по трем статьям в отношении бывшего судьи Шахтинского городского суда Сергея Шама.Как сообщается на сайте ВККС, Сергей Шам подозревается в десяти случаях вынесения заведомо ложных приговоров и решений, а также в пятнадцати случаях служебного подлога и пятнадцати эпизодах мошенничества при получении выплат или покушения на мошенничество. По версии следствия, он действовал в составе организованной группы.Сергей Шам начал свою карьеру в качестве судьи в Шахтинском городском суде в 2012 году. В 2022 году он покинул свой пост по собственному желанию.