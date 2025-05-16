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Скульптор из Каменска показал, как идут дела с реставрацией статуи стадиона «Прогресс»

Скульптор из Каменска показал, как идут дела с реставрацией статуи стадиона «Прогресс»
Скульптор из Каменска продемонстрировал, как продвигается восстановление скульптуры, которая ранее располагалась на стадионе «Прогресс». Кадры были опубликованы в социальных сетях 16 мая.

В прошлом году известный скульптор из Ростовской области Александр Ализаде предложил отреставрировать старинную скульптуру, посвящённую футболистам. Еще в начале ноября с разрешения городских властей он забрал её в свою мастерскую для работы.

За шесть месяцев произошло много изменений. Исчезли трещины, у футболистов появились конечности. Вероятно, в скором времени скульптуру вернут на стадион, и горожане смогут любоваться ею.
Фото: соцсети
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