Статую «Футболисты» со стадиона в Каменске отвезли на реставрацию

Фото: Администрация Каменск-Шахтинский

Реставрационные работы над статуей, установленной на стадионе «Прогресс» в Каменске-Шахтинском, стартовали 5 ноября. Утром специалисты доставили памятник «Футболисты» в мастерскую скульптора.Как уточнили в администрации Каменска-Шахтинского, восстановление композиции позволит вернуть ей оригинальный вид, чтобы будущие поколения спортсменов могли оценить как искусство скульптора, так и историю спорта.Сам скульптор Александр Ализаде отметил, что работа уже ведется, и в скором времени он начнет реставрацию. Длительность работ пока не известна.Напомним, что новость о сносе трибун на стадионе «Прогресс» появилась на сайте городской администрации 17 октября. Много жителей переживали, что памятник, посвященный трем футболистам, также может быть уничтожен. Статуя, установленная в 1956 году, со временем частично разрушилась: у фигур игроков появились трещины и утрачены конечности.Однако статуя будет восстановлена, и местные жители вскоре смогут увидеть ее в обновленном виде.