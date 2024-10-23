Фото: соцсети/соцсети Александр Ализаде

Житель Каменск-Шахтинского отреставрирует скульптуру на стадионе «Прогресс». Информацию DonDay подтвердили сам скульптор и первый заместитель главы администрации по вопросам экономики, инвестиций и строительства Евгений Дронов.17 октября стало известно о сносе аварийных трибун. Жители опасались, что демонтажные работы затронут и скульптуру футболистов, установленную в 1956 году. Статуя, из-за времени и погодных условий, сильно пострадала. Однако, Евгений Дронов сообщил, что скульптор Александр Ализаде получит разрешение восстановить статую.К работам приступят со следующей недели.Александр Ализаде отметил, что администрация даже поможет с механизмом для переноса скульптуры. Пока неизвестно, сколько времени займет реставрация, но мастер своего дела, 49-летний Александр Ализаде, уверен в положительном результате. Поскольку мужчина уже более 15 лет создает шедевры из цемента.