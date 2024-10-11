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В Каменске-Шахтинском Ростовской области снесут стадион «Прогресс», сообщается на официальном сайте городской администрации.Документ, утверждающий демонтаж спортивной площадки, был подписан 7 октября. В него включены работы по сносу западной трибуны и удалению мачт. На сайте администрации города говорится, что процесс уже стартовал.Стоит упомянуть, что жители Каменска-Шахтинского неоднократно высказывали недовольство по поводу плачевного состояния стадиона на улице Героев Пионеров. С арки главного входа отваливается штукатурка. Большие обломки падают на проезжую часть. Кроме того, находящийся на территории исторический памятник, построенный предприятием «Химволокно» в 1956 году, сейчас в аварийном состоянии с глубокими трещинами. Люди опасаются находиться на территории стадиона или даже проходить мимо этого некогда значимого объекта.Также стоит отметить, что в апреле 2023 года на стадионе присутствовали представители правительства Ростовской области, которые обсудили возможность проведения реконструкции. Остается вопросом, снос связан со строительством нового стадиона или чего-то другого.