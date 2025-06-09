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«Скороварки на колесах»: Слюсарь запретил выпускать на линии Ростова автобусы без кондиционеров

«Скороварки на колесах»: Слюсарь запретил выпускать на линии Ростова автобусы без кондиционеров

Юрий Слюсарь прокомментировал обращения жителей Ростова-на-Дону, касающиеся неисправных систем кондиционирования в автобусах, о чем он написал в своем Telegram-канале.

Временно исполняющему обязанности губернатора Ростовской области поступили многочисленные жалобы от ростовчан на отсутствие кондиционеров в общественном транспорте. Горожане отмечают, что из-за сильной жары поездки в автобусах стали крайне дискомфортными. В социальных сетях пользователи сообщают об ухудшении самочувствия пассажиров и даже случаях потери сознания.

Стоит отметить, что наличие работающего кондиционера входит в перечень оплачиваемых услуг, которые перевозчик обязан предоставлять пассажирам. Особенно актуально это в жаркую погоду, когда данная услуга должна быть доступна в полном объеме.

В ответ на жалобы глава региона дал указание областному министерству транспорта совместно с городской администрацией усилить контроль за сложившейся ситуацией. Губернатор подчеркнул неприемлемость превращения общественного транспорта в "скороварку на колесах".
Фото: Donday
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