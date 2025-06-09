В Ростове проходит выставка, посвященная творчеству Александра Пушкина

Фото: Ростов ру.

6 июня отмечается день рождения Александра Пушкина и День русского языка. По этому поводу в Ростове проходит много культурных мероприятий. В Донской государственной публичной библиотеке до 29 июня проходит выставка изящного издания конца XIX века. А. С. Пушкина «Каменный гость», которую можно посетить бесплатно.«Каменный гость» — пьеса из цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина, написанная в 1830 г. При жизни автора не издавалась; впервые была опубликована в 1839 году в сборнике «Сто русских литераторов».Само издание отпечатано на слоновой бумаге. Обложка выполнена на тканевой основе со специальным слоем из окрашенной пленки, в рельефном золотом переплете. Книга оформлена акварелями Соломко Сергея Сергеевича - представителя «русского стиля» в живописи.Помимо иллюстраций книги, художник разработал эскизы русских костюмов XVII века для придворного костюмированного бала, посвящённого 290-летию дома Романовых в Зимнем дворце. Все костюмы знати были нарисованы в альбоме костюмированного бала в Зимнем дворце в феврале 1903 года.Альбом и 67 фигурок участников бала, выполненных из пластилина, можно увидеть на выставке «История костюма» в библиотеке до 31 июля.Посетить выставку могут все желающие.