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В Ростове проходит выставка, посвященная творчеству Александра Пушкина

В Ростове проходит выставка, посвященная творчеству Александра Пушкина
6 июня отмечается день рождения Александра Пушкина и День русского языка. По этому поводу в Ростове проходит много культурных мероприятий. В Донской государственной публичной библиотеке до 29 июня проходит выставка изящного издания конца XIX века. А. С. Пушкина «Каменный гость», которую можно посетить бесплатно.

«Каменный гость» — пьеса из цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина, написанная в 1830 г. При жизни автора не издавалась; впервые была опубликована в 1839 году в сборнике «Сто русских литераторов».

Само издание отпечатано на слоновой бумаге. Обложка выполнена на тканевой основе со специальным слоем из окрашенной пленки, в рельефном золотом переплете. Книга оформлена акварелями Соломко Сергея Сергеевича - представителя «русского стиля» в живописи.

Помимо иллюстраций книги, художник разработал эскизы русских костюмов XVII века для придворного костюмированного бала, посвящённого 290-летию дома Романовых в Зимнем дворце. Все костюмы знати были нарисованы в альбоме костюмированного бала в Зимнем дворце в феврале 1903 года.

Альбом и 67 фигурок участников бала, выполненных из пластилина, можно увидеть на выставке «История костюма» в библиотеке до 31 июля.

Посетить выставку могут все желающие.
Фото: Ростов ру.
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