В массовой аварии в Ростове с двумя автобусами пострадали два человека

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Стали известны подробности массовой аварии с двумя автобусами и такси в Ростове. Инцидент произошел 9 июня в 14:00 на пересечении улицы Ченцова и 20-й Линии.По имеющейся информации, 52-летний водитель автомобиля "Рено Логан" внезапно почувствовал себя плохо во время управления транспортным средством. Это привело к потере контроля над автомобилем и выезду на запрещающий сигнал светофора.В этот момент на перекрестке находились два автобуса, следовавших по маршрутам № 3 и № 67 в противоположных направлениях. В результате произошло столкновение общественного транспорта и легкового автомобиля.По данным, предоставленным Государственной автоинспекцией Ростовской области, в аварии пострадали водитель такси, а также 43-летняя пассажирка автобуса. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.