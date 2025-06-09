В Дону рыбак выловил 12-килограммового амура
Рыбак из Аксая выловил в Дону амура весом 12 килограммов. Подробности удачной рыбалки Иван В. рассказал корреспонденту.
Житель Аксая Иван начал интересоваться рыбалкой еще с шестилетнего возраста. С тех пор уже 35 лет он проводит каждые выходные и праздники у реки. Эти выходные не стали исключением.
Место для рыбалки мужчина выбрал проверенное — у реки Дон в хуторе Калинине Багаевского района. Он рыбачил два дня и признается, что в 35-градусную жару делать это было нелегко.
На этой рыбалке Иван целенаправленно ловил амура. Чтобы привлечь эту рыбу, необходимо знать некоторые тонкости ее поимки.
И вот в воскресенье, 8 июня, рыбак поймал одного из своих трофейных амуров. Вес рыбы составил 12 килограммов. Довольный мужчина сделал снимок и поделился им в соцсетях.
Чтобы поймать такой улов, Ивану потребовалось всего пять минут. До этого он ловил амура и больше — на 22 килограмма. Вообще, вес такой рыбы может достигать 45 килограмм. А значит, рыбаку еще есть к чему стремиться.