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В Дону рыбак выловил 12-килограммового амура

В Дону рыбак выловил 12-килограммового амура
Рыбак из Аксая выловил в Дону амура весом 12 килограммов. Подробности удачной рыбалки Иван В. рассказал корреспонденту.

Житель Аксая Иван начал интересоваться рыбалкой еще с шестилетнего возраста. С тех пор уже 35 лет он проводит каждые выходные и праздники у реки. Эти выходные не стали исключением.

Место для рыбалки мужчина выбрал проверенное — у реки Дон в хуторе Калинине Багаевского района. Он рыбачил два дня и признается, что в 35-градусную жару делать это было нелегко.

На этой рыбалке Иван целенаправленно ловил амура. Чтобы привлечь эту рыбу, необходимо знать некоторые тонкости ее поимки.

- Амур просто так не ловится, его нужно «выкормить». Для привлечения рыбы к месту ловли я использовал кукурузу и пшеницу. Кто знает, как ловить амура, давно использует такую прикормку, - поделился мужчина.


И вот в воскресенье, 8 июня, рыбак поймал одного из своих трофейных амуров. Вес рыбы составил 12 килограммов. Довольный мужчина сделал снимок и поделился им в соцсетях.

Чтобы поймать такой улов, Ивану потребовалось всего пять минут. До этого он ловил амура и больше — на 22 килограмма. Вообще, вес такой рыбы может достигать 45 килограмм. А значит, рыбаку еще есть к чему стремиться.
Фото: Иван В.
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