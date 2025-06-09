Вакцину от менингита на 10 миллионов рублей закупит Минздрав Ростовской области
Власти Ростовской области потратят 10 миллионов рублей на покупку вакцины от менингита. Информация появилась на сайте госзакупок.
Минздрав уже выбрал поставщика. Он должен доставить около 2 640 доз в течение 30 рабочих дней после подписания контракта. Срок годности вакцины на момент поставки должен быть не менее семи месяцев.
Ранее у министерства уже возникали трудности с закупками. В апреле 2024 года власти пытались приобрести почти 10 тысяч доз на сумму 33,3 миллиона рублей. Однако поставка не состоялась, и удалось купить только 2,6 тысячи доз.
За год стоимость одной дозы заметно выросла. В 2024 году она стоила около 3,5 тысячи рублей, а в июне 2025 года — уже 3,7 тысячи.