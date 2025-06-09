Вакцину от менингита на 10 миллионов рублей закупит Минздрав Ростовской области

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Власти Ростовской области потратят 10 миллионов рублей на покупку вакцины от менингита. Информация появилась на сайте госзакупок.Минздрав уже выбрал поставщика. Он должен доставить около 2 640 доз в течение 30 рабочих дней после подписания контракта. Срок годности вакцины на момент поставки должен быть не менее семи месяцев.Ранее у министерства уже возникали трудности с закупками. В апреле 2024 года власти пытались приобрести почти 10 тысяч доз на сумму 33,3 миллиона рублей. Однако поставка не состоялась, и удалось купить только 2,6 тысячи доз.За год стоимость одной дозы заметно выросла. В 2024 году она стоила около 3,5 тысячи рублей, а в июне 2025 года — уже 3,7 тысячи.