Страшная массовая авария с грузовиками произошла на трассе Ростов - Ставрополь

Фото: Donday

В Ростовской области зафиксировано серьезное столкновение с участием нескольких грузовых автомобилей. Информацию об инциденте распространил новостной ресурс DonDay.Девятого июня в дневное время в Зерноградском районе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Местом аварии стал перекресток вблизи поселка Экспериментального на трассе, ведущей к Зернограду.По имеющимся данным, на перекрестке столкнулись два большегруза и один легковой автомобиль. Сведения о возможных жертвах или пострадавших отсутствуют. Однако, авария привела к полной блокировке движения по автодороге Ростов - Ставрополь в пределах Зерноградского района. Большие грузовики полностью перекрыли проезд.На данный момент официальные заявления от компетентных органов власти по поводу случившегося не поступали.