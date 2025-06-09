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Страшная массовая авария с грузовиками произошла на трассе Ростов - Ставрополь

Страшная массовая авария с грузовиками произошла на трассе Ростов - Ставрополь

В Ростовской области зафиксировано серьезное столкновение с участием нескольких грузовых автомобилей. Информацию об инциденте распространил новостной ресурс DonDay.

Девятого июня в дневное время в Зерноградском районе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Местом аварии стал перекресток вблизи поселка Экспериментального на трассе, ведущей к Зернограду.

По имеющимся данным, на перекрестке столкнулись два большегруза и один легковой автомобиль. Сведения о возможных жертвах или пострадавших отсутствуют. Однако, авария привела к полной блокировке движения по автодороге Ростов - Ставрополь в пределах Зерноградского района. Большие грузовики полностью перекрыли проезд.

На данный момент официальные заявления от компетентных органов власти по поводу случившегося не поступали.
Фото: Donday
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