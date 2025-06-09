В Ростове более 150 человек смогли сдать кровь в донорскую субботу

Фото: Общественная палата Ростовской области

В Ростове в донорскую субботу более 150 человек смогли сдать кровь. Мероприятие в городе посетили 203 человека.Благодаря помощи 160 доноров региональный банк крови удалось пополнить почти на 80 литров. Один донор в среднем оказывает помощь трём нуждающимся в переливании.Плазма, полученная из цельной крови, будет передана в медицинские организации только после периода карантинного хранения и повторной проверки донора при его последующих визитах для сдачи крови. Как правило, это занимает 4–5 месяцев.- Сегодня в Ростовской области нет дефицита донорской крови. Областная станция переливания обеспечивает всех пациентов необходимыми компонентами. Вместе с этим, в зависимости от заявок лечебных учреждений, возникают дополнительные потребности в донорах. Сейчас наиболее востребованы вторая резус-положительная и вторая резус-отрицательная группы крови, — прокомментировал член Общественной палаты Ростовской области, директор Южного центра развития донорства, Роман Поликарпов.В рамках мероприятия 14 человек стали участниками Федерального регистра доноров костного мозга. Это помогает тем пациентам, кто борется с онкологическими заболеваниями крови.Донорские субботы проводят для дополнительного пополнения регионального банка крови, а также для тех, кто не может сдать кровь в будние дни. Так, в 2025 году запланированы пять донорских суббот - три из них уже прошли, две другие пройдут 6 сентября и 20 декабря.Областная Общественная палата продолжает поддерживать проекты, способствующие расширению донорского движения и привлечению населения к волонтерской работе.Сдать кровь можно и по будням с 8:00 до 12:00 на станциях по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б, ул. Варфоломеева, 92а, ул. Мыльникова, 7/7, а также в Волгодонске, Шахтах, Таганроге, Миллерово, Белой Калитве и Сальске. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.