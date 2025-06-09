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В Ростовской области молодые люди жестоко избили пенсионера

В Ростовской области молодые люди жестоко избили пенсионера

В Мартыновском районе Ростовской области зафиксирован случай нанесения телесных повреждений пожилому мужчине. Седьмого июня в хуторе Денисове двое молодых людей совершили нападение на 61-летнего местного жителя.

В сети Интернет распространилась видеозапись, на которой видно, как двое молодых людей избивают мужчину. По предварительным данным, причиной инцидента стало то, что 61-летний мужчина и его приятель, будучи в нетрезвом виде, высказали претензии двум парням, 19 и 20 лет. Данное замечание вызвало агрессию со стороны молодежи, после чего началась словесная перебранка с пожилыми людьми, которая впоследствии переросла в драку.

Представители регионального МВД сообщили, что один из участников инцидента обратился за медицинской помощью.
Фото: Соцсети
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