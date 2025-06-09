В Новочеркасске у бездомного кота опарыши съели конечность

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В Новочеркасске Ростовской области ветврачи борются за жизнь кота, у которого сгнила лапа. Об этом сообщает Donday со ссылкой на руководителя приюта «Дядя Феникс» Илью Нурутдинова.Кота нашли местные жители 9 июня. Женщина услышала мяуканье и поняла, что в подвале сидит кот. Подойдя поближе, она увидела его. Вид был пугающим: у животного сгнила до кости лапа, в которой уже завелись опарыши.Тогда горожанка позвонила волонтерам. К счастью, кота удалось положить в машину и отвезти в ветклинику. Увидев его состояние, врачи воскликнули: «Пипец!». Так животное и получило кличку.- Все были в шоке, когда увидели кота, - запах разложения стоял на всю клинику. Предположительно, лапу переехала машина либо ее погрызли собаки. Судя по крайне тяжелому состоянию питомца, беда случилась с ним около пяти дней назад. Кот сильно обезвожен, опарыши поселились уже на всем теле, - рассказал Илья.В настоящее время кот находится под тщательным наблюдением врачей. Сейчас ему необходимо переливание крови. Донор уже найден и едет в клинику. Затем коту придется ампутировать лапу.