В Ростове вручили награды активистам донорского движения

Фото: Региональное отделение Союза машиностроителей России.

В преддверии Всемирного дня донора крови, 6 июня, в историческом парке «Россия – моя история» в Ростове-на-Дону прошло торжественное мероприятие для доноров. Организатором стала депутат донского парламента Лидия Новосельцева при поддержке Регионального отделения Союза машиностроителей России.- Донской край – в числе лидеров в стране по количеству доноров крови. Это результат нашей большой совместной работы. Безвозмездное донорство стало частью нашей корпоративной культуры, - подчеркнула депутат.Как отметила Лидия Новосельцева, машиностроительные и оборонные предприятия Ростовской области четыре раза в год организуют донорские акции. Причем инициативу для проведения таких мероприятий проявляют руководители предприятий и вузов, которые заказывают выезд мобильного пункта Центра крови ФМБА. Восемь лет назад такой практики не существовало, и доноры искали способы самостоятельно выполнить свою благородную миссию.На мероприятии Лидия Новосельцева вручила награды активистам донорского движения от Заксобрания и регионального отделения Союза машиностроителей. Также была организована площадка для желающих присоединиться к Федеральному регистру доноров костного мозга. К этому виду донорства было особое внимание, так как он направлен на помощь людям с тяжелыми формами онкологии.Накануне Лидия Новосельцева сама стала донором в ходе акции, которая прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России». В акции участвовали сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и представители местных отделений партии.