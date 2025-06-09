В Ростове температура воздуха выше, чем в пустыне Сахара

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Ростовская область снова бьет все температурные рекорды. Такой жары, как в донской столице, нет даже в самых жарких странах мира. К примеру, температура на градусниках в Ростове достигла +40 градусов. А вот в пустыне Сахара не было и +30. В Дубае жарко, +37 градусов, но и это на градус меньше, чем в Ростове.Жители Ростовской области делятся фотографиями своих градусников в сети.– +38 в тени сейчас. Спасает только кондиционер, – поделилась ростовчанка.В такие дни особенно важно помнить о правилах безопасности. Следует пить как можно больше воды, меньше находиться под солнцем, надевать легкую одежду и головные уборы, а также использовать солнцезащитный крем во избежание солнечного удара.