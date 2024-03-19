Фото: ИТВ имени Седова

В возрасте 63 лет скончался руководитель ростовского Морского колледжа Сергей Правдюк, он ушел из жизни 16 марта. Об этом было объявлено в Институте водного транспорта имени Георгия Седова (ИТВ).В начале своей карьеры Сергей Правдюк проработал в «Седовке» более двадцати лет, а затем в 2006 году возглавил это престижное учебное заведение. Через одиннадцать лет он стал руководителем крупнейшего структурного подразделения ИТВ, Морского колледжа, и продолжал успешно управлять им до последних дней своей жизни.Подробности о причинах смерти Сергея Правдюка не разглашаются.