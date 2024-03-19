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Скончался руководитель ростовского Морского колледжа Сергей Правдюк

Скончался руководитель ростовского Морского колледжа Сергей Правдюк
В возрасте 63 лет скончался руководитель ростовского Морского колледжа Сергей Правдюк, он ушел из жизни 16 марта. Об этом было объявлено в Институте водного транспорта имени Георгия Седова (ИТВ).

В начале своей карьеры Сергей Правдюк проработал в «Седовке» более двадцати лет, а затем в 2006 году возглавил это престижное учебное заведение. Через одиннадцать лет он стал руководителем крупнейшего структурного подразделения ИТВ, Морского колледжа, и продолжал успешно управлять им до последних дней своей жизни.

Подробности о причинах смерти Сергея Правдюка не разглашаются.
Фото: ИТВ имени Седова
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