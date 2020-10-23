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Скончался профессор ростовского университета Анатолий Колесников

Скончался профессор ростовского университета Анатолий Колесников
Из жизни ушел профессор ростовского университета. Анатолий Колесников скончался на 86-м году жизни. Ректор ЮФУ Инна Шевченко 25 октября поделилась о потере коллеги в своем инстаграме.

Профессор Колесников был выдающимся ученым, доктором технических наук и заслуженным деятелем техники РФ. В ЮФУ он проработал с 1967 года. Он начинал ассистентом в ТРТУ, затем стал доцентом, а позже возглавил кафедру синергетики и процессов управления.

Анатолий Колесников основал собственные методы управления сложными техническими системами и научную нелинейную теорию. Эта теория получила широкое признание не только у российских коллег, но и ученых других стран. В 2002 году профессор Колесников стал обладателем президентского ордена Дружба.

Помимо этого, Анатолий Аркадьевич написал более 300 научных. Профессор был популярен среди молодых ученых и студентов. Под его руководством в ЮФУ защитились трое докторантов и 47 соискателей кандидатской степени.

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