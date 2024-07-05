Фото: Дон спортивный.

Стало известно о смерти олимпийского чемпиона СССР из Ростова Николая Королькова. Заслуженный мастер по конному спорту скончался на 79-м году жизни.Николай Корольков родился и вырос в донской столице. В возрасте 10 лет он начал заниматься в конноспортивной школе при Ростовском ипподроме, выступал за ДСО «Урожай».В 1980 году спортсмен стал олимпийским призером в Москве. Он взял серебряную медаль в личном зачете, золотую — в командном. За годы спортивной карьеры был удостоен ордена «Знак почета». Кроме того, в его копилке наград собралось немало медалей за международные соревнования. Также он был чемпионом СССР и неоднократно — призером всесоюзных соревнований.Причину смерти Николая Королькова не афишируют. Церемония прощания с олимпийским чемпионом состоится в полдень 6 июля в Аксае. Родные, близкие и все, кто знал Николая Валерьевича, смогут проводить его в последний путь в церкви городского кладбища.