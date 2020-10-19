Умер двукратный чемпион СССР и воспитанник ростовской школы классической борьбы Аслан Жанимов

Скончался известный греко-римский борец, воспитанник ростовской школы классической борьбы Аслан Жанимов. Двукратный чемпион СССР умер 20 октября на 69-м году жизни в родном Нальчике. Об этом сообщила федерация спортивной борьбы России.С 15 до 18 лет Аслан занимался классической борьбой во Дворце спорта города Нальчика, а после призыва оказался в спортивном клубе армии Северо-Кавказского военного округа в Ростове-на-Дону. Известный специалист Николай Яковенко стал его наставником и разглядел в богатыре из Кабардино-Балкарии выдающегося спортсмена.За свою карьеру греко-римского борца Аслан Жанимов стал обладателем Кубка мира (1980-1982), двукратным чемпионом СССР и чемпионом Европы 1982 года. Последние годы спортсмен жил в родном Нальчике и занимал должность старшего тренера-преподавателя СДЮШОР по дзюдо и самбо Госкомитета Кабардино-Балкарии по физической культуре и спорту.