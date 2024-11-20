Сколько стоит поздравление Деда Мороза с Новым годом в Ростове?

Фото: Поезд Деда Мороза

Стали известны расценки на поздравление Деда Мороза с Новым 2025 годом в Ростове. Для жителей с развлекательными мероприятиями смогут выступить инвент-агенства и частники.Близится празднование Нового 2025 года. Люди уже начали выбирать место для праздника. Ростовсчане бронируют рестораны и думают над развлекательной частью торжества. В первую очередь они рассматривают вариант с выступлением Деда Мороза и Снегурочки.Жители приглашают «сказочного» персонажа, чтобы порадовать детей и даже взрослых.По данным одного из сервисов для размещения объявлений, стоимость мероприятия с Дедом Морозом зависит от опыта работы сотрудников и пакета их услуг. Для сравнения: самая низкая стоимость у частников – 1 тысяча рублей. Поздравление будет без Снегурочки длительностью около 20-30 минут. Дороже ( 2 200 рублей) - выезд в города региона: Батайск, Аксай, Чалтырь и т.д. Максимальное количество гостей – 10.Цену от 5 до 6 тысяч рублей запросят для проведения корпоративной программы: музыкальное сопровождение, конкурсы и игры, хороводы, розыгрыши, вручение подарка и фотосессию.Самым дорогим празднованием станут утренники. Цена - от 20 тысяч рублей. Время выступления Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей – 2,5 часов. Количество гостей в таком случае может быть выше 300. Стоимость пятичасового празднования обойдется в 50 тысяч рублей. Можно пригласить дополнительных персонажей (Бабу Ягу, Гринча и т.д).Для ограниченного бюджета подойдет вариант видео-поздравления. Для этого различные сайты предлагают свои услуги. За небольшую сумму, от 300 рублей, можно организовать онлайн-поздравление с Новым годом от Деда Мороза и остаться при деньгах.Самый бюджетный вариант – устроить праздник самостоятельно. Достаточно просто купить недорогой костюм Деда Мороза на маркетплейсах. Важно быть аккуратными: кто-то может узнать в выступающем своего родственника, коллегу или родителя.