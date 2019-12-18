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В Ростове подорожали услуги вызова Деда Мороза и Снегурочки

В Ростове подорожали услуги вызова Деда Мороза и Снегурочки
Фото: skazkanado.ru
В Ростове в 2019 году подорожали услуги вызова на дом главных героев Нового года.

По сравнению с прошлым годом услуги выросли в цене почти на 1%, приводит данные портал «Авито Работа». Так, средняя цена услуги вызова Деда Мороза и Снегурочки в донской столице составила около 1 800 рублей.

По уровню цены Ростов стал третьим городом в стране. На первом месте – предсказуемо Москва. В столице за вызов новогодних персонажей придётся заплатить 2 340 рублей. На втором месте, также ожидаемо, – Санкт-Петербург. Цена услуги в городе на Ниве – 1 850 рублей.

Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Тольятти – в среднем 900 рублей за вызов.

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