Скелет 700-летнего верблюжонка нашли в Азове



Во время раскопок в Азове археологи сделали необычную находку. В яме им попался скелет верблюжонка. Он пролежал в земле около 700 лет.



Как рассказала старший научный сотрудник Азовского музея-заповедника Светлана Семенова, ранее учёные находили только отдельные кости взрослых особей. На этот раз древний город подарил им позвоночник и несколько костей детёныша. Так как зубы найти не удалось, возраст, в котором умер верблюжонок, нельзя определить. Скорее всего, он скончался, когда ему было от одного до трёх лет.



Специалисты предполагают, что, вероятно, животное умерло не своей смертью. Поскольку многих костей недостаёт, он был употреблён в пищу.



Такие находки помогли археологам понять, что для центрального Азака в 14-м веке верблюды были обыденными животными. Их использовали не только как караванных, а разводили и, судя по всему, ели. Выносливые животные очень высоко ценились, так как только они могли пройти по Шёлковому пути. Только представьте, даже такому «кораблю пустыни» требовался целый год отдыха, чтобы одолеть тяжёлую дорогу в обратном направлении.