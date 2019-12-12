В Азове нашли кости верблюдов, съеденных древними жителями



Археологические раскопки в Азове продолжают дополнять сведения о быте жителей древнего города.



Специалисты обнаружили среди найденных летом 2019 года на раскопе на бульваре Петровском костей верблюжьи. Изучив их, палеонтолог пришёл к выводу, что этих крупных млекопитающих жители Азака употребляли в пищу.

- Разбирая остеологический материал, мы выявили очень интересный факт. Впервые было установлено употребление верблюдов в пищу, - рассказала старший научный сотрудник Азовского музея-заповедника Светлана Семенова. - Доказательством служат следы порубленной нижней челюсти верблюда взрослой особи.



Кроме этого, учёные обнаружили многочисленные разрубленные фрагменты верблюжьих костей. Данный факт говорит о том, что животные служили не только средством передвижения и перевозки грузов, но и едой.



По словам специалиста, вкусовые качества верблюжьего мяса не уступают привычной говядине, а молоко этих животных содержит во много раз больше витамина С, чем коровье. Высоко ценилась и верблюжья шерсть.



При этом далеко не все жители Азака могли позволить себе полакомиться верблюжатиной. Останки «степных кораблей» археологам попадались только в центре города.

- Вероятно, это связано с высокой стоимостью верблюдов. Жителям отдалённых бедных районов они были не по карману. Или же в центральной части города концентрировались определенные этнические группы, которые привыкли использовать в своей национальной кухне мясо верблюдов, - предположил Андрей Масловский.