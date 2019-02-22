Скандинавские любители рыбной ловли оценили донские катера «Алюма»





Ростовский производитель катеров компания «Алюма» представила свою продукцию в Европе. На днях представители донской марки вернулись с выставки Vene Bat 2019, которая проходила в столице Финляндии Хельсинки. Это одна из крупнейших выставок судостроения и судоходства.



Скандинавским любителям рыбалки ростовчане показали две свои «звезды», уже завоевавшие популярность у российского потребителя, - катера Aluma Fish 4.7 XL и Aluma Fish 4.7 L.

- В выставке мы участвовали впервые, поэтому задачу перед собой поставили для начала познакомить финского покупателя с нашей продукцией, получить обратную связь о качестве, выявить базовые потребности, на которые опирается скандинавский покупатель при выборе лодки, - рассказал генеральный директор компании «Алюма» Дмитрий Короченский.







По словам Дмитрия Короченского, еще одной целью участия в выставке было желание сравнить катера «Алюма» с подобными продуктами популярных европейских производителей. На выставке было представлено почти 600 моделей яхт, катеров и лодок. За 10 дней ее посетили более 60 тысяч человек.



Жители страны «тысячи озер» предпочитают продукцию местных брендов, поэтому попасть на этот рынок новичку непросто. При этом скандинавы делают свой выбор прагматично. Зная об этом, производители уделяют минимум внимания комфорту. Например, они не отделывают лодки карпетом или винилом.



Но со временем меняются вкусы даже самых заядлых консерваторов. Подтверждение тому - интерес финнов к модели «Алюма Фиш», созданной по примеру удобных и безопасных американских моторных лодок.



Внимание любителей рыбной ловли обратили на себя приятная обивка, удобные сидения, рундуки, аэратор, отсеки для спиннингов и снастей и другие детали, дарящие ощущение премиальности катеров Aluma Fish.



- Европейский рынок очень перспективный и сложный. Здесь надо зарекомендовать себя, чтобы занять нишу, - отметил Дмитрий Короченский, подводя итоги участия в выставке. – Поэтому сразу по возвращении в Россию мы приступили к подготовке контрактов для представления бренда «Алюмы» на соревнованиях и участия в других европейских экспозициях.

Между тем донскому производителю удалось обзавестись множеством полезных контактов и провести переговоры с дилерами.