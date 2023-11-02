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Ситуацию с пленными российскими гражданами в секторе Газа прокомментировал посол РФ в Израиле.По словам Анатолия Викторова, информация о российских заложниках ХАМАС так же, как и данные по их местонахождению, изменяется каждый день.Напомним, члены вооруженной группировки держат в заложниках врача-фтизиатра из Ростова Ирину Татти с семьей — дочкой Еленой и внуком Александром. Сведений об их судьбе сейчас нет. По некоторым данным, зятя Ирины, Виталия Труфанова, убили. Его похороны состоялись 31 октября.В Ростове Ирина Татти трудилась в детской поликлинике № 6, а также в тубдиспансере. Проработала врачом-фтизиатром более 15 лет.