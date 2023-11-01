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Похищенная ХАМАС ростовчанка Ирина Татти с семьей жила в израильском городе Беэр-Шева

Похищенная ХАМАС ростовчанка Ирина Татти с семьей жила в израильском городе Беэр-Шева
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти жила в городе Беэр-Шева, который находится в 40 километрах от сектора Газа. Пенсионерка переехала в Израиль к дочери примерно пять лет назад.

По словам знакомых ростовчан, семья жила скромно. Дочка Ирины, Лена, со своим мужем Виталием очень любили путешествовать по Европе.

Убитого Виталия из киббуца Нир-Оз похоронили 31 октября в Петах-Тикве. Ирина Татти вместе с дочкой Еленой и внуком Александром находятся в заложниках ХАМАС больше трех недель.

До переезда в Израиль Ирина Татти проработала фтизиатром более 15 лет. Она работала в детской поликлинике № 6 и тубдиспансере.
Фото: Дондей.
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