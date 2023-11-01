Похищенная ХАМАС ростовчанка Ирина Татти с семьей жила в израильском городе Беэр-Шева

Фото: Дондей.

Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти жила в городе Беэр-Шева, который находится в 40 километрах от сектора Газа. Пенсионерка переехала в Израиль к дочери примерно пять лет назад.По словам знакомых ростовчан, семья жила скромно. Дочка Ирины, Лена, со своим мужем Виталием очень любили путешествовать по Европе.Убитого Виталия из киббуца Нир-Оз похоронили 31 октября в Петах-Тикве. Ирина Татти вместе с дочкой Еленой и внуком Александром находятся в заложниках ХАМАС больше трех недель.До переезда в Израиль Ирина Татти проработала фтизиатром более 15 лет. Она работала в детской поликлинике № 6 и тубдиспансере.