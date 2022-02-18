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Главврач БСМП Ростова прокомментировал ситуацию с выездом врачей из города

Главврач БСМП Ростова прокомментировал ситуацию с выездом врачей из города
Главный врач БСМП Ростова Александр Пономарев прокомментировал ситуацию с выездом медиков из города. По словам медика, никто не заставляет медработников работать круглосуточно и тем более при надобности выезжать из Ростова.

«Никакого приказа о запрете врачам покидать Ростов и о их круглосуточной работе не было. Все больницы и скорая помощь всегда работают в круглосуточном режиме. Сейчас сложилась непростая обстановка – на Дону ввели режим ЧС, тысячи беженцев прибывают в регион. Врачи со своей стороны максимально готовы помогать».

Ранее в Сети появилась информация, что врачам нельзя уезжать из Ростова из-за наплыва граждан из ЛНР и ДНР. Однако это сообщение оказалось фейком.
Фото: Минздрав.
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