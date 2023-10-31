Ростовчанка, проживающая в Израиле, попала в плен к ХАМАС

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Гражданка РФ из Ростова вместе с семьей попала в плен к ХАМАС. Ирину Татти вместе с дочкой Еленой и внуком Александром захватили вооруженные люди еще в начале октября. Об этом пишет изданиеИрине 73 года. Пять лет назад пенсионерка перебралась жить в Израиль. Семья обосновалась в небольшом городке – рядом с сектором Газа. Когда разгорелся палестино-израилький конфликт, Ирину и ее родственников взяли в заложники, а зятя Виталия Трупанова убили при нападении. О судьбе пенсионерки и ее близких ничего не известно больше трех недель.Ирина Татти больше 15 лет проработала фтизиатором. В Ростове она трудилась в Детской поликлинике №6 и тубдиспанцере.