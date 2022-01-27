Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале в Ростовской области

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В феврале 2022 года в Ростовской области ожидаются устойчивая минусовая температура и обилие осадков. Прогнозом на второй месяц нового года с порталом Rostov.ru поделилась заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.Донские синоптики рассказывают, что среднемесячная температура воздуха и количество осадков будут выше нормы. В течение месяца ожидаются дождь и мокрый снег.- В первой декаде февраля температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, - рассказала синоптик. - В северной части региона ожидается похолодание до -12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -1...+4 градусов. На юге области потеплеет до +10 градусов.Во второй декаде месяца ожидаются временные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ночью температура воздуха составит 0...-5 градусов, а днем столбики термометров покажут 0…+5 градусов.В конце месяца плюсовой температуры не предвидится. Ночью температура воздуха будет опускаться до -4...-9 градусов, при прояснениях - до -15. Днем на термометрах будет в среднем от -1 до -6 градусов. В конце февраля ожидается также снег.При этом серьезного похолодания и непогоды в Ростовской области не прогнозируется.