Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале в Ростовской области

Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале в Ростовской области

В феврале 2022 года в Ростовской области ожидаются устойчивая минусовая температура и обилие осадков. Прогнозом на второй месяц нового года с порталом Rostov.ru поделилась заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

Донские синоптики рассказывают, что среднемесячная температура воздуха и количество осадков будут выше нормы. В течение месяца ожидаются дождь и мокрый снег.

- В первой декаде февраля температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, - рассказала синоптик. - В северной части региона ожидается похолодание до -12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -1...+4 градусов. На юге области потеплеет до +10 градусов.

Во второй декаде месяца ожидаются временные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ночью температура воздуха составит 0...-5 градусов, а днем столбики термометров покажут 0…+5 градусов.

В конце месяца плюсовой температуры не предвидится. Ночью температура воздуха будет опускаться до -4...-9 градусов, при прояснениях - до -15. Днем на термометрах будет в среднем от -1 до -6 градусов. В конце февраля ожидается также снег.

При этом серьезного похолодания и непогоды в Ростовской области не прогнозируется.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.