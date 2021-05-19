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Синоптики прогнозируют в Ростове теплую погоду и дождь на выходных

Синоптики прогнозируют в Ростове теплую погоду и дождь на выходных
В Ростове на выходных ожидаются теплая погода и небольшие осадки. С 22 по 23 мая в донской столице ожидается до +27 градусов.

В субботу, 22 мая, утром пройдет дождь. Однако на температуре воздуха это не скажется. В первую половину дня прогнозируют до +24 градусов, а вечером - до +16.

На следующий день, 23 мая, станет еще теплее. Днем столбики термометров покажут +27 градусов. К вечеру воздух остынет до +16.

В Ростове ожидается пасмурная погода с прояснениями и небольшой северо-западный ветер. Его скорость не превысит трех метров в секунду.

Фото: park72.ru.

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