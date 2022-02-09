Ураганный ветер поднимется в Ростове в ближайшие сутки

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В ближайшие сутки в Ростове-на-Дону усилится ветер. О надвигающейся непогоде рассказали в ГО и ЧС города.По данным Ростовского гидрометцентра, 12 и 13 февраля в донской столице ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 18 метров в секунду.Спасатели предупреждают: непогода может стать причиной ЧП. С усилением ветра возможны перехлесты проводов, обрывы ЛЭП, падения деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Бдительным нужно быть и водителям, ведь боковой ветер также влияет на дорожную ситуацию и может спровоцировать аварии. Лучше в период непогоды остаться дома и посвятить время семье.В экстренных ситуациях звоните по номеру: 112.