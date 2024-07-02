Синоптик Елена Назарова сообщила о засухе в июле в Ростовской области

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области снова прогнозируют дефицит осадков и жаркую погоду до +38 градусов. Из-за этого синоптики обещают в июле засуху.Ранее Rostov.ru сообщал о прогнозе погоды на весь июль. Второй месяц лета обещает быть аномально жарким и с небольшим количеством осадков. Ночью столбики термометров поднимутся до +17...+22 градусов, днем - до +28...+33 градусов.Ближе к 10 июля температура воздуха поднимется до +33...+38 градусов. В середине месяца будет прохладно, а в конце месяца ожидается жара до +35 градусов. Осадки будут около нормы и меньше. В сочетании с высокими температурами есть вероятность засухи, которая может оставить регион без урожая.Напомним, заморозки и засуха в Ростовской области погубили около 132 тысяч гектаров посевов сельхозкультур. С середины марта в регионе практически не было дождей.