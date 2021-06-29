Синоптики рассказали, какой будет погода в июле в Ростовской области

Жаркий, солнечный, с умеренными осадками - таким будет второй месяц лета в Ростовской области. Подробнее о прогнозе погоды на июль Rostov.ru рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.По данным синоптика, среднемесячная температура воздуха будет около нормы, а осадки - в пределах нормы и выше. В отдельные дни в регионе ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. В целом погода будет жаркой и преимущественно ясной.- В первой декаде месяца, с 1 по 10 июля, в регионе ожидается жаркая погода, - рассказала Виктория Григорьевна. - Температура воздуха ночью будет в пределах +17...+22 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +29...+34 градусов.Во вторую декаду, с 10 по 20 июля, в Ростовской области также ожидается жаркая погода. Температура воздуха ночью будет +18...+23 градуса, а днем в тени –до +35 градусов.Последняя декада июля обещает быть самой жаркой. Ночью столбики будут показывать до +25 градусов, а днем будет жара от +35...+38 градусов.Что касается затяжных дождей, которые обрушились на донской регион 17 июня, подобные метеорологические явления в июле синоптики не прогнозируют.