Сильный ветер и снег с дождем обрушатся на Ростов в ближайшие сутки

Спасатели предупредили жителей Ростова об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Об этом сообщили в городском гидрометцентре.В среду и четверг, 24 и 25 марта, на донскую столицу обрушатся дожди с мокрым снегом и сильный ветер. Скорость воздушных масс достигнет 15-18 метров в секунду. Кроме того, синоптики пообещали резкое понижение температуры. Поэтому ростовчанам пока не стоит убирать далеко зимние вещи, они ещё пригодятся.Водителям рекомендуют в ближайшие два дня не передвигаться на личных авто. Пешеходам - держаться подальше от стеклянных витрин, столбов электропередачи и высоких деревьев.