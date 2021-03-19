Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Сильный ветер и снег с дождем обрушатся на Ростов в ближайшие сутки

Сильный ветер и снег с дождем обрушатся на Ростов в ближайшие сутки
Спасатели предупредили жителей Ростова об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Об этом сообщили в городском гидрометцентре.

В среду и четверг, 24 и 25 марта, на донскую столицу обрушатся дожди с мокрым снегом и сильный ветер. Скорость воздушных масс достигнет 15-18 метров в секунду. Кроме того, синоптики пообещали резкое понижение температуры. Поэтому ростовчанам пока не стоит убирать далеко зимние вещи, они ещё пригодятся.

Водителям рекомендуют в ближайшие два дня не передвигаться на личных авто. Пешеходам - держаться подальше от стеклянных витрин, столбов электропередачи и высоких деревьев.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.