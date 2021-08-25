Штормовое предупреждение объявили на Дону

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Росгидромет.По прогнозам синоптиков, в течение суток 27 августа на Дону ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: ливень с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 20-23 метров в секунду.Ветер такой силы способен повалить деревья и слабо закрепленные конструкции. Поэтому жителям стоит быть осторожными – не ходить в таких местах и не парковать там свои автомобили.