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Штормовое предупреждение объявили на Дону

Штормовое предупреждение объявили на Дону
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Росгидромет.

По прогнозам синоптиков, в течение суток 27 августа на Дону ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: ливень с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 20-23 метров в секунду.

Ветер такой силы способен повалить деревья и слабо закрепленные конструкции. Поэтому жителям стоит быть осторожными – не ходить в таких местах и не парковать там свои автомобили.

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