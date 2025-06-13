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Школьница, скончавшаяся в Морозовском приюте, вела блог в телеграме, где делилась своими переживаниями и рассказывала о сложных отношениях в семье. Об этом пишет портал Donday.Девочка часто упоминала о себе в мужском роде, что было необычно. Её блог представлял собой типичные для подростка размышления о жизни. Она жаловалась на школу, трудности в общении со сверстниками и даже записывала короткие видео, где признавалась, что ненавидит школу и боится экзаменов.Кроме того, школьница открыто говорила о проблемах в семье. Однако её посты приобрели более мрачный оттенок после того, как её забрали в приют. Из публикаций было видно, что девочке было некомфортно в новой обстановке.У начинающего блогера было около 300 подписчиков, но комментарии к её публикациям были закрыты, вероятно, потому что она не хотела, чтобы её жизнь обсуждалась.В посте, опубликованном за несколько часов до смерти, девочка собирает пазлы. Утром её тело нашли в постели без следов насильственной смерти.