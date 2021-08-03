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В Ростове школьница разбилась насмерть, упав с балкона девятиэтажки

В Ростове школьница разбилась насмерть, упав с балкона девятиэтажки
В Ростове 13-летняя девочка погибла, упав с балкона многоэтажки. Страшная трагедия случилась около 15 часов 5 августа в доме № 95/1 на проспекте 40-летия Победы.

Очевидцы ЧП, сообщившие об этом DonDay.ru, вызвали на место медиков и полицию. Однако спасти школьницу не смогли. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ребенок скончался на месте происшествия. Тело девочки накрыли черным мешком. Там оно пролежало еще несколько часов.

Соседи рассказали, что девочке было 14 лет. В тот день ее родителей якобы не было дома, а сама школьница находилась в квартире с подругами.

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