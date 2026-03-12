Шесть боеприпасов нашли и обезвредили на Дону за первые три месяца 2026 года

Фото: сгенерировано ИИ с сайта правительства Ростовской области

С начала 2026 года на территории Ростовской области саперы обезвредили шесть боеприпасов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.Опасные находки – мины, авиабомбы, оружие и элементы техники – регулярно обнаруживаются в Белокалитвинском, Тацинском и Усть-Донецком районах. Эти земли, как и вся Ростовская область, были ареной самых ожесточенных и масштабных сражений. Боевые действия на Дону, продолжавшиеся около двух лет, отличались беспрецедентной интенсивностью, требуя колоссальных усилий войск и боевой техники.Эти факты подчеркиваются тревожной статистикой: только за прошлый, 2025 год, на территории Ростовской области саперами было обнаружено и обезврежено 432 взрывоопасных предмета.В связи с постоянной угрозой, исходящей от неразорвавшихся снарядов, специалисты областных служб экстренного реагирования вновь обращаются к жителям с напоминанием о строгом соблюдении правил безопасности. Обнаружение подозрительных предметов, похожих на взрывоопасные, требует предельной осторожности. Категорически запрещено приближаться к таким предметам и пытаться их перемещать.В случае обнаружения подобной опасности, необходимо незамедлительно обозначить место находки подручными средствами, чтобы предупредить других, и немедленно сообщить о случившемся в экстренные службы. Любые попытки самостоятельно поднять, разобрать, бросить в костер или совершить иные действия с боеприпасами и незнакомыми предметами могут привести к необратимым трагическим последствиям, подчеркивают специалисты.